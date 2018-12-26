فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات بقيمة 185 ألف ريال، على شركات ومؤسسات زراعية وتجارية خالفت نظام البذور والتقاوي والشتلات في عدد من المدن السعودية، وألزمت الوزارة الجهات المخالفة بإتلاف كميات البذور المخالفة على حسابها عن طريق مؤسسة أو شركة متخصصة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت 11 مخالفة تنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور، وبيعها بالتجزئة دون موافقة من الجهة المختصة.وأضاف الخطيب أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 832 «كيساً» لبذور مجهولة المصدر، 25 كيساً و20 وحدة و107 عبوات لبذور سبانخ «وحبحب شارستون»، وأخرى متنوعة منتهية الصلاحية، إضافة إلى 852 كيساً و2.9 كيلو من بذور رجلة مصرية وبرسيم حجازي وذُرة وأخرى متنوعة بيعت بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية. ودعا الخطيب جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية.