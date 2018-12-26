طالب عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك خالد واستشاري الأطفال الدكتور سفر مرفاع الشهراني، بضرورة الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا للكبار وللأطفال؛ وذلك لانتشار المرض بصورة كبيرة في موسم الشتاء والأجواء المتقلبة، وازدياد نشاطه في المجتمعات، وخصوصا شديدة الازدحام.وقال إن لقاح الأنفلونزا مما أنتجته القفزات العلمية، التي كان لها الدور الكبير بعد إرادة الله في خفض عدد الوفيات والخسائر المالية، يحتوي على بروتينات لعدد كبير من الفايروسات الميتة والمسببة لمرض الأنفلونزا حسب أنواعها العام الماضي، كما أنه يغطي ما نسبته 90% من الفايروسات المسببة للمرض في هذا الموسم، وهناك العديد من الفايروسات المسببة لهذا المرض، وهي تختلف في حدتها وأعراضها بحسب حالة الجسم ونوع الفايروس.وأضاف من النعم في المملكة، توافر هذه التطعيمات مجاناً، بينما باقي دول العالم لا يتمكن المرضى من الحصول عليها لكلفتها. وأوضح الشهراني هناك معتقدات سائدة في المجتمع، منها عدم وجود فائدة لهذه التطعيمات، وأن الأدوية الشعبية هي الأفضل، إلا أن الحقيقة هي أن التطعيمات تغطي 90% من الفايروسات المسببة لهذا المرض و10% هي عبارة عن جيل جديد من الفايروسات لم يُعرف من قبل، كما أن التطعيمات عبارة عن أجزاء من الفايروسات بعد قتلها، وقد تسبب ما يشابه المرض، ولكن بصورة أقل بكثير من الفايروس الحي. وأشار الشهراني إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج هذا المرض، وهناك بعض الأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيمات، ولكن بكل ثقة لا تقارن بالمرض المسبب، ولا يعني ذلك تركها.ويذكر أن مرض الأنفلونزا يعد من الأمراض القديمة، التي عرفها الإنسان منذ القدم، وقد وصفه علماء المسلمين القدماء بمرض «أنف العنزة»، ثم تُرجم إلى اللاتينية.