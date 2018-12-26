طالب أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أعضاء مجلس المنطقة بالاستعداد بهمم عالية للقيام بواجبهم العام القادم مواكبة لأعظم ميزانية في تاريخ المملكة، مؤكداً أن المنطقة حظيت بقفزات تنموية مختلفة على مستوى المحافظات خلال العام الحالي.وقال في مستهل ترؤسه دورة الانعقاد الختامية لمجلس المنطقة للعام المالي الحالي، في قاعة الاجتماعات، بديوان الإمارة أمس: «إننا في مواقعنا، كنا وما زلنا نستمد العون والقوة من قيادتنا الرشيدة، لنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق توجيهاتها الكريمة، التي دعمتنا لتجاوز كل التحديات، التي تأتي في طليعتها ظروف الحد الجنوبي، والتغلب على كل الصعوبات من أجل استمرار التنمية بمفهومها الشامل، الإنسان والمكان، من خلال تمكين التعليم بكل مراحله، بداية من التمهيدي ورياض الأطفال، وانتهاء بالدراسات العليا في الجامعة، وتعزيز الخدمات الصحية والبلدية وغيرها».واستعرض المجلس المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها من ميزانية العام المالي الحالي لجامعة نجران، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة الصحة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، والشركة السعودية للكهرباء، وفرع وزارة الإسكان.