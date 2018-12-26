ربط أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، التوسع في الصناعات التعدينية بتوفر أيد سعودية مهنية مدربة ومؤهلة لهذا القطاع المهم، مشددا على ضرورة تطوير المعهد السعودي التقني للتعدين بشكل مستمر وتحقيق أهدافه، ونشر الوعي بأهمية السلامة المهنية واتباع قواعد السلامة بين متدربيه، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وذلك بالتدريب ونشر الوعي في مجالات مختلفة منها اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي، والسلامة المهنية، والتدريب على رأس العمل، لتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة، باستثمارات ضخمة، كرست لتأسيس البنية التحتية.وأكد بأن المملكة تسعى إلى تطوير مختلف الصناعات بما فيها التعدينية لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة الاقتصاد الوطني، وهذا لن يتحقق من غير قوى شابة متعلّمة ومدرَّبة ومؤهلة، تساهم في تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أهمية الدراسة في مجال الصناعات التعدينية التي تمثّل شهادة عبور إلى مهنة متميزة.جاء ذلك إثر زيارته أمس للمعهد السعودي التقني للتعدين في المنطقة، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور فوزي بو بشيت، ومدير المعهد المهندس محمد الشراري، وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالمعهد.واطلع خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلاب، التي تشمل التعدين في ثلاثة تخصصات؛ التعدين فوق سطح الأرض، وتحت سطح الأرض، وعمليات التشغيل.واستمع إلى شرح مفصل عنها، كما وقف على عدد من أجهزة المحاكات الحديثة، التي صممت خصيصا لتزويد مشغلي المعدات الثقيلة بالتدريب المناسب في أوضاع مختلفة حقيقية، وتحت ظروف تراعي السلامة التامة والإسهام في زيادة الإنتاج في المناجم وتقليل الحوادث وتحسين مستوى السلامة العامة، كما تجول في مبنى معالجة المعادن المصغر، واستمع لنبذة عن مراحل المعالجة، فيما تضمنت الزيارة افتتاح معرض جناح السلامة الذي يقيمه المعهد.