استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز،، بمكتبه بالإمارة أمس، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد منصور بن ظاهر البلوي الذي تم إحالته على التقاعد، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة حمد بن محمد العماري المعين حديثاً.وثمن أمير تبوك البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.كما استقبل أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة أمس قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء ركن محمد بن مسفر القحطاني الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه قائداً لمجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري.من جهة ثانية، استقبل الأمير فهد بن سلطان، في لقائه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.وبحث اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.