وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عقد ترسية إنشاء محطتي تحلية المياه المالحة في كل من الخبر والجبيل بتكلفة ٤ مليارات ريال لترتفع بذلك كميات إنتاج المياه بنسبة ١٧٧٪ عن الإنتاج الحالي في الخبر والجبيل، إضافة إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز ٨٠٪ وتحسين كفاءة الأصول وزيادة كميات إمداد المياه المحلاة لمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وأكد المهندس الفضلي، بأن هذين المشروعين يأتيان وفقاً لإستراتيجية الوزارة في مجال المياه وفق رؤية (2030)، وبرنامج الارتقاء بجودة مياه الشرب بالمنطقة.من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، بأن إنشاء محطة تحلية الجبيل بالتناضح العكسي- المرحلة الثانية- سيُساهم في زيادة الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 138 ألف م3 حالياً إلى 400 ألف م3. إضافةً إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 55%، مشيراً إلى أن مشروع إنشاء محطة تحلية الخبر بالتناضح العكسي سيزيد الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 223 ألف م3 حالياً إلى 600 ألف م3، إضافة لتقليل تكاليف التشغيل لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 60%، علماً بأن فترة تنفيذ كامل المشروعين ٢٤ شهراً لكل مشروع تبدأ من تاريخ استلام الموقع على أن يتم اكتمالهما وتسليمهما وتشغيلهما بشكل تدريجي خلال مدة العقد.