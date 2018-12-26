في إطار حرص الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة على متابعة كل ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، كلَّف المُلحق الثقافي الدكتور خالد بن عبد الله النامي، رئيس الشؤون الثقافية والإعلام بالملحقية عمر بن عبد العزيز الرشيد بحضور مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: «فاعلية برنامج تأهيلي وظيفي بدني على كفاءة مفصل الركبة بعد إعادة بناء الرباط المتصالب الأمامي للاعبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية». للباحث شهاب صديق حسين حسن، وذلك بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.وناقش الباحث مشكلة باتت تؤرق المجتمع الرياضي السعودي في الآونة الأخيرة، وعطلت مسيرة العديد من نجوم كرة القدم، موضحاً أنه صمم برنامج تأهيلي لتأمين عودة آمنة لهؤلاء اللاعبين بعد إجراء جراحة الرباط المتصالب الأمامي.وقد أشادت لجنة المناقشة بموضوع الرسالة المتميز، وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير «ممتاز» مع مرتبة الشرف، وقامت الملحقية بدورها بإهداء الباحث درع الملحقية بهذه المناسبة.