استنكرت إدارة نادي التعاون ما تعرض له الفريق الأول في مباراتين متتاليتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أخطاء تحكيمية.وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر اليوم (الثلاثاء): "شهدت مباراتنا اليوم أمام الرائد أخطاء تحكيمية بالجملة بدأت بمنح اللاعب مد الله العليان بطاقة صفراء ثانية دون أي داعي ورفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو كما رفض لاحقا العودة إلى ذات التقنية في ضربتي جزاء مستحقة للفريق وتغاضى تماما عن مخاشنات تعرض لها لاعبونا وغض الطرف عن إنذار لاعبي الخصم في عدة لقطات وأثر هذا تأثيرا واضح على نتيجة اللقاء النهائية بعد أن اخرج الحكم لاعبينا عن تركيزهم ومنحهم بطاقات بشكل مستفز، مشيرة إلى أن التحكيم أثر على نتئيجة لقائهم الماضي أمام القادسية مما إدى إلى ايقاف لاعبيهم وفض العودة إلى تقنية الفيديو في اهداف المنافس التي احتج عليها الفريق، متسألة عن الأسباب التي لم يكن لتقنية الفيديو دور في مباراة اليوم وكذلك المباراة الماضية.وطالبت إدارة التعاون أن تقوم اللجان المختصة في الاتحاد السعودي بتحقيق بما حدث وأن لا يحرم فريقها من المنافسة العادلة وأن يتم اختيار طواقم تحكيم مناسبة وذلك لأهمية المنافسة ولفريقها الذي يعتبر أحد أضلاعها، كما طالبت بأن يرفع الإيقاف عن اللاعب مد الله العليان وذلك لرد حقه كلاعب وحق الفريق.ووعدت الجماهير التعاونية ببذل ما تستطيع للحفاظ على المنافسة ووضع التعاون في المكان الذي يليقه به.