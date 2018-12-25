افتتح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بحضور أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتورسعود المشاري، ومدير عام ادارة الغرف بوزارة التجارة والاستثمار يحيى بن على عزان ، و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، و الامين العام لشؤون الغرف بمجلس الغرف السعودية حمود بن محمد الربعي مساعد، و نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الزلفي عبدالله الغنام، وممثل غرفة الزلفي لدي مجلس الغرف السعودية عبدالعزيز العطالله ، وأمين عام غرفة الزلفي محمد الملا، جناح مجلس الغرف السعودية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، في دورته الثالثة والثلاثين، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان«وفاء وولاء» في الفترة من 20ديسمبر 2018 م الى 9 يناير 2019م، وتجول العبيدي في أجنحة الغرف التجارية المشاركة في المهرجان.وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي: بالمشاركة الفاعلة لمجلس الغرف السعودية وكافة الغرف التجارية على مستوى المملكة والدور الذي يقوم به مجالس ادارتها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية بالمملكة العربية السعودية.وأضاف العبيدي أن مجلس الغرف السعودية كان حريصا مع الغرف التجارية في مختلف مدن المملكة، على المشاركة هذا العام في هذه الفعالية الثقافية التراثية الهامة ايماناً منا بالدور الرائد الذي ظلت تلعبه الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال السعودي في كافة مناحي الحياة، وحرصها على مشاركة المجتمع السعودي في مثل هذه المهرجانات التي تجسد ثقافة وإرث المملكة بكافة مناطقها في نموذج فريد من وحدة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.ولفت الدكتور العبيدي إلى القيمة الثقافية الكبيرة للمهرجان حيث يعكس ثقافة كافة مناطق المملكة وارثها التاريخي والحضاري وموروثاتها الاجتماعية، بالاضافة لأهميته الاقتصادية كونه أصبح يصنف ضمن المهرجانات الدولية ويحظى بمشاركة محلية ودولية واسعة مما ينتج عنه حراك تجاري كبير.من جهته قال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي عبداللطيف العبداللطيف : أن مشاركة غرفة الزلفي في مهرجان هذا العام بجناح خاص، تأتي ضمن الجناح الأكبر المخصص لمجلس الغرف السعودية حيث حرص المجلس أن يشارك مع الغرف التجارية ولأول مرة بجناح مستقل، وثمن الدور الهام الذي يضطلع به مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور سامي العبيدي وحرصه الدائم على دعم الغرف التجارية على مستوى المملكة.وأوضح العبداللطيف: أن جناح الغرفة التجارية بالزلفي يقدم من خلال محتوياته ومعروضاته المتنوعة بالجنادرية تعريفاً بالنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها الزلفي والدور الهام الذي تلعبه الغرفة في دعم قطاع الأعمال السعودي ومنشآت القطاع الخاص وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص مجلس ادارتها على تنفيذ التوجهات الرامية لتعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص، ودعماً لرؤية 2030.