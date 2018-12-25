كرَّم المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، صباح أمس (الاثنين)، الطالب زياد سعيد العمري، بعد تتويجه بالمركز الأول على مستوى تعليم جدة في مسابقة «المسرح الصغير»، بحضور وكيل المدرسة ومُعلم الطالب.وأشاد الثقفي بما حققه الطالب آملاً منه أن يواصل تميزه، كما حث قيادة مدرسته على تنمية موهبته هو وباقي زملائه، مؤكداً أن الطالب ليُبدع يحتاج للتحفيز والدعم.من جهته، عبَّر والد الطالب عن سعادته بتميز ابنه، مثمناً لمدير تعليم جدة تكريمه الذي بلا شك سيكون محفزاً له على تقديم الأفضل، سواء في تحصيله الدراسي أو في مجال الإلقاء المسرحي.