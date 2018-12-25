زار وفد من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مقر بيت منطقة الجوف المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية33».وكان في استقبالهم رئيس الوفد الدكتور نواف الخالدي، الذي ⁩اطلع الوفد على تنوع بيئات منطقة الجوف وموروثاتها وثقافتها.ثم اصطحب الوفد الزائر في جولة على البيت الجوفي، شملت أجنحة الإدارات المشاركة، وبيت الشعر الجوفي، كما شاهدوا مشاركات الحرفيين، وعروض الفنون الشعبية.وعبَّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بما شاهدوه، مقدمين شكرهم لرئيس الوفد وجميع اللجان العاملة، واصفين العمل بالمتميز.