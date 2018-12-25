تسلَّم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، اليوم (الثلاثاء)، التقرير السنوي لعمادة القبول والتسجيل للعام الجامعي 1439/14438هـ، وذلك خلال استقباله بمكتبه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني، ووكيل العميد للقبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي، ووكيل العمادة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام الحكمي، ومدير مكتب عميد القبول والتسجيل بندر الدهاس.واطلع مدير الجامعة على فحوى التقرير الذي تضمن الهيكل الإداري للعمادة ووكالاتها وأقسامها ورؤيتها ورسالتها، علاوة على عدد الطلبة المقيدين خلال العام الجامعي 1439/1440هـ بمقر الجامعة الرئيس في مكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم، والبالغ عددهم نحو 99 ألف طالب وطالبة.وأشاد بمحتوى التقرير وما تميز به من معلومات، مؤكداً حرصه على الارتقاء بالخدمات الأكاديمية وتكثيف الجهود للاستعداد للتسجيل بشكل مبكر للفصل الدراسي الثاني، مبيناً أنه يجب أن لا يقل نصاب كل طالب عن 12 ساعة، بحيث تمكنه على السير وفق خطته الدراسية والتخرج في الفترة المحددة له.بدوره، استعرض الدكتور هاشم الصمداني الخطة التنفيذية للتحويل الآلي الذي تطبقه العمادة خلال هذا العام، والمتمثلة في 7 خطوات تتعلق بإدخال الرغبات من قِبل الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل.