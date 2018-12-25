أُقيمت مساء اليوم (الثلاثاء) مباريات الجولة الخامسة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، حيث فاز الهلال على مضيفه السلام بنتيجة 79-66، وتغلب الأنصار على ضيفه الأهلي 80-77، وتمكن النصر من الفوز على الوحدة بنتيجة 78-56، وانتصر الفتح على النهضة بنتيجة 84-73، وعزز أحد صدارته بفوز على الاتحاد 77-63.وبهذه النتائج، ينفرد أُحد بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، يليه الفتح ثانياً، ثم الهلال في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويحل النصر رابعاً بـ12 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 12 نقطة، وفي المراكز السادس والسابع والثامن يأتي الأهلي والوحدة والأنصار بـ11 نقطة، وجاء السلام في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، وتذيل النهضة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.