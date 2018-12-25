في عَزا المُلهـــميـــــن مْــــــن الــــرجـــالْ
وابكوا اللي مِضى عِمْرَه قِضــــى
وارْتَحَلْ ما كِسَبْ فَخْـرْ وجــَـلالْ
الـــــفـِــقــِـــــيــــد الــــــــذي حِـــــزنَـــــه يـــِـعــــمْ
ويتـــعـــــدى الاقــــَـــارِب والـــــــعِـــــيــــــَالْ
يـــــومْ قـَـــالـــوا وَلـــــدْ عــــبــــدالـــعــــزيـــــز
فـْـــــذْمـــــة الله نـــــعــــزيـــــك فْــــــطـــــــلالْ
قِــــلـــت مَـــا مــــَــات مِـــنْ ذِكْـــره بــقى
ما بقى الحَرْفْ.. ما خَطْ المِقَالْ
رَحـــــْـمـــــــةْ الله عــــــلـــــيــــه فْـــغِــــيــــبـــِــتــــَه
وكل ها لخَلـــْـقْ تــــالــــــيهـــــا الـــــــزِوَالْ
سيّدي لـــــيـــــــت يـــُـــوفـــيـــــــك الــــــرِثــــــا
قَـــدْرِكْ ويِنْصــفكْ شــِعــــرٍ يــِقــــالْ
ســـــــيــــــــّـــــدي في ذَرَى ربٍ كَـــــــــرِيــــــــــــــم
عادلٍ خَصّكْ بْطِيب الخصالْ