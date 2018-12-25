خَلّوا الشَمْس تَبْكي والـــــظـــــلالفي عَزا المُلهـــميـــــن مْــــــن الــــرجـــالْوابكوا اللي مِضى عِمْرَه قِضــــىوارْتَحَلْ ما كِسَبْ فَخْـرْ وجــَـلالْالـــــفـِــقــِـــــيــــد الــــــــذي حِـــــزنَـــــه يـــِـعــــمْويتـــعـــــدى الاقــــَـــارِب والـــــــعِـــــيــــــَالْيـــــومْ قـَـــالـــوا وَلـــــدْ عــــبــــدالـــعــــزيـــــزفـْـــــذْمـــــة الله نـــــعــــزيـــــك فْــــــطـــــــلالْقِــــلـــت مَـــا مــــَــات مِـــنْ ذِكْـــره بــقىما بقى الحَرْفْ.. ما خَطْ المِقَالْرَحـــــْـمـــــــةْ الله عــــــلـــــيــــه فْـــغِــــيــــبـــِــتــــَهوكل ها لخَلـــْـقْ تــــالــــــيهـــــا الـــــــزِوَالْسيّدي لـــــيـــــــت يـــُـــوفـــيـــــــك الــــــرِثــــــاقَـــدْرِكْ ويِنْصــفكْ شــِعــــرٍ يــِقــــالْســـــــيــــــــّـــــدي في ذَرَى ربٍ كَـــــــــرِيــــــــــــــمعادلٍ خَصّكْ بْطِيب الخصالْ