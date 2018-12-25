أدانت الجزائربشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم مقر وزارة الشؤون الخارجية الليبية بطرابلس .وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أكد لنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة في اتصال هاتفي تضامن بلاده الكامل مع الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني.ورأى ان هذا العمل الإرهابي يدعو الليبيين من جديد إلى ضرورة توحيد صفوفهم من أجل مواجهة تحديات الإرهاب, معتبرا أن هذا الاعتداء لن يؤثر على عزم الليبيين على المضي قدمًا نحو الاستقرار والسلام في بلدهم .