«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أعلن «طيران ناس»، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاق حملاته الترويجية لنهاية عام 2018، محدداً أسعار الحجز على الرحلات الداخلية السياحية ابتداء من 49 ريالاً لـ 5 أيّام.
وأفاد طيران ناس أن فترة العرض تمتد لـ 5 أيام بين 25 و 30 ديسمبر 2018، محدداً تاريخ السفر على رحلاته بين 1 فبراير حتى الـ 15 من أبريل 2019 على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية.
ويمكن للراغبين بالسفر على متن طيران ناس، الحجز عبر مختلف قنوات حجز تذاكر طيران ناس سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.