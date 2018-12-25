أعلن «طيران ناس»، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاق حملاته الترويجية لنهاية عام 2018، محدداً أسعار الحجز على الرحلات الداخلية السياحية ابتداء من 49 ريالاً لـ 5 أيّام.

وأفاد طيران ناس أن فترة العرض تمتد لـ 5 أيام بين 25 و 30 ديسمبر 2018، محدداً تاريخ السفر على رحلاته بين 1 فبراير حتى الـ 15 من أبريل 2019 على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية.

ويمكن للراغبين بالسفر على متن طيران ناس، الحجز عبر مختلف قنوات ‏حجز تذاكر طيران ناس سواء من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234.‏