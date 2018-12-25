استضافت الجمعية السعودية لكتاب الرأي مساء اليوم (الثلاثاء) في مقرها بالرياض، الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك ضمن لقاءات ديوانية كتاب الرأي.ودار الحديث حول مختلف الشؤون الاقتصادية والمالية، وأجاب المحافظ بكل شفافية على أسئلة كتاب الرأي، مشدداً على متانة القطاع المصرفي وقوة الاقتصاد السعودي وما يشهده من نمو وازدهار.وأشار إلى ما تقوم به المؤسسة من حماية للعملاء وتعزيز المدفوعات الإلكترونية التي تعتبر من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي ساهمت في ارتفاع عمليات نقاط البيع إلى مليار عملية منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة مع 708 مليون عملية في 2017.