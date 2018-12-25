جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.وقال ترمب للصحفيين، بعد حديث مع القوات الأمريكية في الخارج عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: «هم يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية؛ لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد جيد جدا، لكنني أعتقد أنهم سيفهمون الأمر قريبا». وذلك في إشارة إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.وأضاف: «لدي ثقة كبيرة جدا في شركاتنا، ولدينا شركات هي الأعظم في العالم، وتحقق أداء جيدا بالفعل، ولدى هذه الشركات أرقام قياسية، ومن ثم أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للشراء».