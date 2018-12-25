انطلقت اليوم، مهام الفريق التطوعي للهلال الأحمر السعودي في أولى مهامه عبر مبادرة «استخدام الدراجات الهوائية»، على أرض الجنادرية 33، وذلك ضمن مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض.ورصدت الانطلاقة التي شارك فيها عشرة متطوعين على الدراجات الهوائية المجهزة بحقيبة الإسعافات الأولية، ليقدم المتطوع من على دراجته الهوائية الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين والكشف على الحالات إلى أن يتم وصول الفرق الطبية وسيارة الإسعاف المخصصة، حيث تأتي فكرة استخدام الدراجات لأول مرة على مستوى المملكة من أرض الجنادرية لتسخيرها في تقديم الخدمات الإسعافية أثناء الحشود وصعوبة الوصول للمحتاجين.الجدير بالذكر: أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض خصص 24 سيارة إسعاف وعربة كوارث مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، وغرفة عمليات متنقلة لإدارة الحالات بمشاركة 79 من الكوادر البشرية، منهم 46 فني خدمات إسعافية و15 طبيب وأخصائي طب طوارىء و5 موظفين لغرفة التحكم وإدارة العمليات، إضافة إلى 17 موظفًا للخدمات المسانده والدعم اللوجستي.وتشارك الهيئة بـ 132 متطوع و 32 متطوعة للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، حيث تم تزويدهم بشنط إسعافية وسيارات قولف، لسهولة الوصول إلى الحالات في الأماكن المزدحمة داخل المهرجان.