لوَّحت جامعة طيبة بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح مع كل من يقدم معلومة غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية حول الجامعة وجهود قياداتها ومسؤوليها في خدمة منسوبيها وطلابها وزوارها، وذلك على لسان متحدثها الرسمي الدكتور عيسى القايدي.ويأتي البيان رداً على قيام عدد من طالبات الجامعة اللاتي هن على وجه التخرج بتدشين هاشتاق بعنوان: «‏⁧#مشكلة_دراسات_طفولة_جامعة_طيبه»، والذي أكدن فيه أن مسيرة أربع سنوات دراسية ستذهب أدراج الرياح بسبب أن الجامعة ستقوم بإقفال تخصصهن وفتح تخصص شبيه له في المسار التربوي.وقال البيان: «إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» حول تغيير مسمى تخصص رياض أطفال إلى دراسات طفولة بكلية علوم الأسرة بجامعة طيبة، وتغيير الخطة الدراسية إلى «غير تربوي» بما لا يتوافق مع اشتراطات الوظائف التعليمية، فإن ما تم تداوله حول تغيير مسمى التخصص إلى دراسات طفولة «غير تربوي» هو ـ مع الأسف ـ مجانب للصواب».وأضاف: «ما تم ذكره يتعارض تماماً مع ما تعمل عليه الجامعة من لوائح وأنظمة واضحة ومعلنة للجميع، بما يكفل حقوق الطالب والطالبة وحفظها، والتي تراعي اشتراطات سوق العمل وفق حدود وصلاحيات الجامعة».