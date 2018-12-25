برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة بن سعيد العبري، عُقد اليوم (الثلاثاء)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، الاجتماع الرابع لفريق عمل متابعة إعداد مؤشرات إحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع، وذلك بحضور أعضاء فريق العمل المُشكل بقرار من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش المجتمعون عدة مواضيع، من بينها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث لفريق العمل، وعرض لآخر مستجدات التقرير النهائي لدراسة أرض الواقع 2016-2017، وكذلك عرض الوثيقة المتكاملة لتنفيذ المسح الإحصائي للمرحلة الثالثة من الدراسة.كما اطلع المجتمعون على عرض مرئي لنظام لوحة الإنجاز والمتابعة بشكل كامل، وكذلك على عرض لآخر مستجدات ما تم إنجازه حول إقامة وتنفيذ المنتدى الاقتصادي الخليجي السنوي، كما تم الاطلاع على عرض لآخر مستجدات مشروع بناء النماذج الاقتصادية، وكذلك تقرير ورشة عمل تبادل الخبرات حول بناء واستخدامات النماذج الاقتصادية وتطبيقاتها المنعقدة في شهر نوفمبر 2018م بدولة الكويت.