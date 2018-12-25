أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، بالدور الريادي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الإسلام والمسلمين في بقاع المعمورة، وما توليه من رعاية واهتمام بالديار المقدسة وفي مقدمتها أرض الحرمين الشريفين، والدفاع عن القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال زيارته اليوم (الثلاثاء) للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، التي شملت جناح جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، وجناح المدينة المنورة، وطريق مكة، اطلع خلالها على ما تحتويه من خدمات وبرامج وأنشطة ثقافية وتوعوية.وأكد الشيخ محمد حسين، أن المهرجان يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة بين بلدان العالم العربي والإسلامي، لتبرز من خلاله الخدمات والمواقف الإنسانية الجليلة التي تقدمها المملكة لأشقائها في مختلف بلدان العالم، معرباً عن امتنانه وتقديره لما وجده من خدمات متكاملة على أرض المهرجان.