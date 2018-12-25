شارك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، في المؤتمر الدولي الأول للتعليم الرقمي بعنوان: «التعليم الرقمي في الوطن العربي.. تحديات الحاضر ورؤى المستقبل»، الذي عُقد تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وحضور رؤساء الجامعات المصرية والعربية والملحقين الثقافيين، ولفيف من المختصين ورموز الفكر والمثقفين والإعلاميين.وتحدث المحاضرين في المؤتمر عن أهمية التعليم الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة المتطورة، كما تم مناقشة كل المستجدات في المجالات العلمية والتعليمة.من جانبه، أعرب الدكتور النامي عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يُعقد لأول في العالم العربي، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر هو بداية حقيقية لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم للتقنيات الحديثة في التعليم الإلكتروني لتحقيق الأهداف الإيجابية لها.وقدَّم الملحق الثقافي الشكر والتقدير لجامعة القاهرة، متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على المؤتمر وما يصاحبه من فعاليات.