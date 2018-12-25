تستضيف الإمارات العربية المتحدة النسخة ١٧ من كأس الأمم الآسيوية بمشاركة ٢٤ منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة في ٨ ملاعب موزعة على ٤ مدن في الفترة من ٥ يناير حتى ١ فبراير.وسيعود المنتخب السعودي الذي يشارك للمرة التاسعة في تاريخه بالبطولة لدار زايد بعد غياب ٢٢ عاما على تحقيقه آخر بطولة عام ١٩٩٦ والثالثة في تاريخه، على أمل تكرار هذا الإنجاز وملامسة الكأس الغائبة عن خزائن الأخضر السعودي في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة.وسيواجه الأخضر في مجموعته منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر.وسيتأهل من كل مجموعة منتخبان إضافة لأفضل أربعة منتخبات حققوا المركز الثالث في المجموعات الست لدور الـ١٦ والذي سيلعب للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن كان عدد المشاركين في النسخ الأخيرة لا يتجاوز ١٦ منتخباً.