حاكت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف واقع المتعطين بـ«الممر المظلم» في معرض مكافحة المخدرات بمهرجان أرض المعرفة والترفيه بالحوية، فيما كان هذا الممر شاهداً على مآسي وضحايا المخدرات.وسلّطت مكافحة المخدرات بالطائف عن طريق مديرها العقيد فواز الذيابي، على الجوانب المؤثرة في هذا الممر، والتوضيح لمرتاديه عن كيفية سقوط الضحايا في براثن وشباك المخدرات، بداية من رفقة السوء مروراً بالتجربة ثم التعاطي بشراهة ويختتم بالمصير والمآل، سواء كان في السجن أو الموت.كما نوه عن جهود الدولة ممثلة بوزارة الداخلية في الاهتمام البالغ لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة بمختلف الطرق، وتخصيصها للرقم 955 للبلاغات، و1955 لطلب العلاج والمساعدة والاستشارات، والتأكيد بأن رقم طلب العلاج يعطي خدمة كبيرة، حيث أن المتعاطين سيخرجون من دائرة المحاسبة والعقوبة عندما يتقدمون ذويهم عنهم بطلب العلاج بسرية تامة.وقدمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف دورات تدربية منها «أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية» لعدد من الموظفين من قطاعات مختلفة، وذلك في الخيمة التدريبية المخصصة لإقامة الدورات بفعاليات أرض المعرفة والترفيه بالحوية، وتهدف مثل هذه الدورات إلى التعريف بأنواع السموم والعوامل التي تسهم في الإصابة بمرض الإدمان.