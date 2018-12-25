أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن صحة حائل في أقل من عامين أنهت تعثر مبنى مستشفى تخصصي حائل وتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، بأن يكون مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، ثم طورت بشكل ملموس مبنى مستشفى الملك خالد وجزء من مستشفى حائل العام في قفزات نوعية أشاد فيها الجميع، وانعكست على تطور الخدمة الصحية التي لازلنا نطمح بأن تصل إلى مستويات أعلى طالما التصاعد في الآداء مستمر والتكاتف هو السمة البارزة في العمل.ونوه أمير المنطقة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في تطوير الخدمات الصحية بمناطق المملكة، بمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي كان ولازال قريبًا وداعمًا لكل ما يعود على تطور الخدمات الصحية بالمنطقة.وقال في تصريح صحفي بعد أن دشن اليوم (الثلاثاء) مقر صحة حائل بالمجمع الحكومي: «إن المنطقة وخدماتها ومنها الخدمات الصحية أول المستفيدين من روح التغيير الايجابية، بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة وخطط برامج التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030».وبيَّن أن المنهجية السليمة عاملًا مساعدًا للمخلصين بجد من أجل إحداث التغير نحو الأفضل في القطاع الصحي، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور حمود الشمري وزملائه من مديري الشؤون الصحية بالمنطقة السابقين، وكذلك مساعديه والكادر الطبي والإداري حاليًا.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن المشوار لازال في البداية والمنطقة بحاجة إلى المزيد من العمل حتى تصل إلى ما وجه به ولاة الأمر، وما يتطلع إليه أهالي المنطقة الكرام، لافتاً إلى إن كل ماتحقق حتى الآن يسرنا جميعًا ولكنه يجعل التحدي أكبر أمام منسوبي صحة حائل.وكان أمير منطقة حائل قد تجول على المكاتب الإدارية والفنية وعيادة الموظفين، واطلع على الفيلم الوثائقي للأعمال التطويرية.ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري كلمة قال فيها: «إنه بفضل الله ثم بتشجيع أمير المنطقة ودعم وزير الصحة وتواجد فريق عمل مميز يعمل وسط بيئة عمل حديثة ومهيئة، استطاعت صحة حائل النهوض بخدماتها الصحية والتقدم في استكمال المشاريع الصحية التي تصب في مصلحة أهالي منطقة حائل».إثر ذلك، قام الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بتدشين عربتي بنك الدم المتنقل التي تستقبل المتبرعين بالدم في التجمعات والمهرجانات، وتضم كل عربة أربعة كراسي للتبرع.وفي ختام الجولة، كرَّم أمير منطقة حائل عددًا من المتميزين بصحة حائل التي كانت لهم جهود كبيرة خلال عام 2018م.ورافق أمير المنطقة خلال الجولة وشهد التدشين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وعدد من المسؤولين.