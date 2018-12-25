أمّنت وزارة الحرس الوطني بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة منطقة الرياض الدخول عبر بوابات المهرجان الوطني للتراث والثقافة السبع، بالعناصر البشرية من الرجال والنساء، متخذين كافة الاحتياطات والتدابير الأمنية للمحافظة على سلامة وأمن زوار الجنادرية 33.وأكد قائد سرية كشف وإزالة المتفجرات من لواء الأمن الخاص الأول العقيد تركي بن بدر الفغم حرص الوزارة على تأمين كافة وسائل الراحة والطمئانية للزوار، مبيناً أنه تم توزيع أكثر من 200 عنصر أمني من الرجال والنساء على بوابات دخول المهرجان يعملون على منع دخول الأسلحة والآلات الحادة عدا المصرح لها للعرض فقط، وكذلك التفتيش الدقيق على كافة أنواع المتفجرات، إلى جانب دورهم في تنظيم الدخول للأفراد والمركبات عبر البوابات المخصصة للوصول إلى أرض المهرجان.