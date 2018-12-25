توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم (الثلاثاء) عن حالة الطقس، حدوث تقلبات جوية ابتداء من الغد وحتى يوم السبت القادم، تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار، وكذلك زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلاً.وأشار التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد معظم مناطق المملكة نشاطاً في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، ومكة المكرمة خاصة، والأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، والقصيم، والرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها، والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية، منها حفر الباطن، والقيصومة.وأضافت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الخميس على كل من تبوك، وأملج، وتيماء، والأجزاء الجنوبية للمنطقة، والجوف، وسكاكا، والقريات، وطبرجل، والحدود الشمالية، وعرعر، ورفحاء، وطريف، ومنطقة حائل يشمل حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة ، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، جدة، ذهبان، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الليث، ومنطقة القصيم تشمل بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، ومنطقة الرياض تشمل المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف، والمنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ومن ثم الجبيل، الدمام والظهران.في حين يتوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء على كل من المدينة المنورة، ينبع، العلا، بدر، الرايس، العيص، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وادي الفرع.كما يُتوقع أيضا أن تشهد كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي وفرصة لتكون الصقيع، فيما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلاً ابتداء من يوم الجمعة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية.