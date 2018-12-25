يطل مجلس الوزراء كل ثلاثاء، ويترقب السعوديون القرارات الجديدة التي تصدر عنه، إلا أن المجلس لا يُعقد في حالات استثنائية جرت عليها العادة منذ سنوات، إذ لا تنعقد جلسة المجلس في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.ولم يشهد اليوم (الثلاثاء) انعقاد جلسة المجلس، لإقرار الميزانية العامة للدولة الأسبوع الماضي.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أقرّ الميزانية العامة للدولة الأسبوع الماضي، التي تُعد الأكبر في تاريخ المملكة.