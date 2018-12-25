أعلن الجيش العراقي أن قتيلين على الأقل سقطا كما أصيب 11 شخصا اليوم (الثلاثاء) بانفجار سيارة ملغومة في مدينة تلعفر التي تقع في شمال البلاد وكانت معقلا لتنظيم «داعش».وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.وتقع تلعفر على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من الموصل وشهدت موجات من العنف بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. وظهر في تلعفر بعض من أبرز قادة التنظيم الكبار.وسقطت المدينة، التي يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في يد المتشددين عندما اجتاح التنظيم مساحات كبيرة من شمال العراق عام 2014.واستعادت قوات الأمن المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة السيطرة على تلعفر في أغسطس عام 2017. وكانت تلعفر آخر منطقة يستعيد العراق السيطرة عليها في الشمال قبل أن ينتقل القتال إلى الحدود السورية.ولا يزال الوجود الأمني مكثفا منذ استعادة السيطرة على تلعفر ويسود الهدوء المدينة في أغلب الأوقات.