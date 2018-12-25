«عكاظ» (الرياض)أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم (الثلاثاء) تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa. وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018 بلــغت نسبته 0.2% مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق (أكتوبر 2018).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018 انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر 2018 بنسبة بلغت 0.2%.
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.1%، قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
في المقابل، شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.2%. فيما ظلــت أقســـام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر نوفمبر 2018 مقارنـــة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018 ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8%.
وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 10 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، قسم التبغ بنسبة 10.2%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6%، قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.7%، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6%، قسم الصحة بنسبة 4.0%، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8%، قسم الاتصالات بنسبة 1.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــما: قســـــم الملابس والاحذية بنسبة 4.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1%.