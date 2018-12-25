أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الثلاثاء) منخفضاً 46.76 نقطة ليقفل عند مستوى 7717.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الرياض، وثمار، وعناية، والعربي، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، والعالمية، وأليانز إس إف، ودور، وبتروكيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.19% و5.91%.فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وزين السعودية، والراجحي، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 37.51 نقطة ليقفل عند مستوى 2414 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.