تفقد الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بيت منطقة المدينة المنورة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين.



وتجول في أجنحة ومرافق البيت الذي يضم البيت المديني، والحرف الشعبية والسوق وأجنحة الأسر المنتجة، ومنصة المحاضرات والفعاليات الفلكلورية، مستمعاً لشرح عن أبرز البرامج الثقافية والاجتماعية والأسرية، من قبل المشرف على مشاركة منطقة المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان.



والتقى بالعاملين في البيت، محفزاً الجميع على تقديم أعمال ومشاركات فاعلة تعكس الإرث التاريخي والحضاري للمدينة المنورة، ومحافظاتها وإبراز ما تعيشه الآن من نهضة وتطور وتنمية، بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، بمتابعة مستمرة من قبل الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة.



وأكد الأمير سعود بن خالد على حرص أمير منطقة المدينة المنورة، على أن يكون بيت منطقة المدينة المنورة رائدًا في تقديم تاريخ وحضارة وثقافة المنطقة وموروثها الشعبي الأصيل، وحاضرها المجيد، ومستقبلها الواعد بما فيه من تنوع وتعايش وقدوة، وذلك بأحدث الأساليب والتقنيات، بالإضافة إلى إبراز جهود حكومة المملكة في خدمة منطقة المدينة المنورة وما شهدته من تطور، مع عرض لمشاريعها المستقبلية.