تلعب اليوم (الثلاثاء) خمس مباريات للدوري الممتاز لكرة السلة ضمن الجولة الخامسة المؤجلة، حيث يستضيف الانصار الاهلي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك عند الساعة 4،00 عصراً.



ويحتل الاول المركز السابع برصيد (9) نقاط، بينما الاهلي يحتل المركز الخامس برصيد (9) نقاط، ويقود للقاء شعيل السبيعي ورضا عبدالكريم وايمن الحازمي. وعلى نفس الصالة يلتقي أحد والاتحاد عند الساعة السادسة، ويتصدر أحد الترتيب برصيد (14) نقطة، بينما الاتحاد ثانيا برصيد (11) نقطة. ويقود للقاء محمد المرزوق وعبدالله ادناوي واحمد معلوي. ويستضيف النصر الوحدة عند الساعة 4.00 عصراً، ويحتل الاول المركز السادس برصيد (10) نقاط، بينما الثاني في المركز السابع بنفس الرصيد (10) نقاط، ويقود للقاء عادل سليس وابراهيم السادة وفهد قحل.

ويستضيف الفتح النهضة عند الساعة 4،00 عصراً، ويحتل الاول المركز الثالث برصيد (11) نقطة، بينما الثاني يتذيل الترتيب وبرصيد (7) نقاط. ويقود للقاء محمد العبيدان وعبدالعزيز السليم وفهد المطوع. ويستضيف السلام الهلال على صالة هيئة الرياضة عند الساعة 4،00 عصراً. ويحتل الاول المركزالتاسع برصيد (9) نقاط بينما الثاني في المركز الرابع برصيد (11) نقطة. ويقود للقاء ابراهيم الشيخي وعبدالعزيز الحميد ومحمد المطرفي.