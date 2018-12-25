اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، على الاستراتيجية الجديدة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المزمع إطلاقها بداية العام المقبل.



جاء ذلك لدى استقبال الأمير عبدالله بن بندر في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، والذي أطلع على ملخص مبدئي عن استراتيجية العمل الجديدة لغرفة مكة والتي تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتشكل موجّهات المرحلة المقبلة التي تتواكب مع رؤية 2030. وتناول اللقاء استعراضاً للنسخ الجديدة من الملتقيات والفعاليات التي تستعد غرفة مكة المكرمة لإقامتها خلال الفترة المقبلة.