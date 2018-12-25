أوضح اللواء عثمان المحيميد مدير شرطة منطقة حائل، أن القطاعات الأمنية بالمنطقة أكملت استعدادها للمشاركة بـ 960 رجل أمن في تنظيم وحفظ النظام أثناء مدة فعاليات، وفي مسارات رالي حائل نيسان الدولي 2019 في نسخته الرابعة عشر على المراحل الأربع من السباق.

وقال اللواء المحيميد: تم الانتهاء من الخطط الأمنية الخاصة بحفظ النظام، أثناء إقامة الرالي والفعاليات المصاحبة ووضعها موضع التنفيذ، وتم تخصيص ما يقارب 960 رجل أمن من مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة في كافة المواقع التي تقام بها الفعاليات، وجميع النقاط الموجودة على مسار السباق الذي يبلغ طوله 1272كم، مشيراً إلى أنه تم توفير كل ما يحتاجه رجل الأمن للقيام بمهمته، من أجهزة ومعدات وآليات واحتياطات سلامة وغرف عمليات ومقار مؤقتة لمزاولة أعمالهم، وتنفيذ مختلف المهام بدقة وسرعة فائقة.

وأضاف المحيميد: إن الجهات الأمنية ستكون بعون الله داعمة لجهود اللجان التنظيمية لتكرار النجاح المعهود، وتقديم خدمة أمنية مميزة تعكس ما يجده القطاع الأمني من دعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة أمير منطقة حائل وسمو نائبه.

ودعا اللواء «المحيميد» المواطنين المهتمين بحضور السباق والفعاليات بالتعاون مع رجال الأمن، وعدم التردد في طلب أي خدمة أمنية فكل الجهود تهدف لإظهار هذه المناسبة الرياضية السنوية بصورة يفخر بها الجميع، متمنيا التوفيق للجميع من متسابقين ورجال أمن ومنظمين وجمهور.