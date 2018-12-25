أكملت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل جميع استعداداتها المادية والبشرية لاستقبال الفحص الفني لمركبات المتسابقين المشاركين برالي حائل نيسان الدولي 2019، بإشراف فني مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وستبدأ أعمال فحص المركبات والدراجات النارية المشاركة صباح يوم (الجمعة) 21 – 4 – 1440هـ، الموافق 28 – 12 – 2018م.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الكريمة من رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، بالمشاركة والتعاون والإسهام في إنجاح الرالي كون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أحد أهم الشركاء في نجاح الرالي.

من جهته أكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة حائل المهندس مشعل التميمي، أن ورشة المحركات والمركبات بالمعهد الصناعي الثانوي أصبحت جاهزة لاستقبال مركبات المتسابقين، موضحا أن الإدارة كلفت عددٍ من المدربين والمتدربين المتخصصين في المحركات والمركبات والسلامة والفحص من الكفاءات المتميزة، للقيام بأعمال الفحص الفني لمركبات المتسابقين، وأعمال فحص السلامة لملابس المتسابقين، وكذلك تكليف مجموعة من المتدربين من الجوالة والكشافة بالوحدات التدريبية، للقيام بأعمال التنظيم داخل وخارج ورشة الفحص الفني.

وبيّن «التميمي» أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل، واكبت رالي حائل منذ انطلاقته من خلال مشاركتها ضمن الفعاليات المصاحبة للرالي، مشيرا إلى أن المعهد الصناعي الثانوي بحائل يقوم بأعمال الفحص الفني لمركبات المتسابقين المشاركين في الرالي، داخل ورشة المحركات والمركبات بالمعهد لأكثر من تسعة أعوام ماضية.

إلى ذلك ذكر مدير المعهد الصناعي الثانوي بحائل المهندس خلف بن شامان البراك، أن المعهد سيُتم أعمال الفحص الفني داخل ورشة الفحص لأكثر من (50) متسابقا، منها (44) مركبة و(8) دراجات نارية، مشيرا إلى أن أعمال الفحص سيتم الانتهاء منها في نفس اليوم، بمتابعة من مدير الإدارة بأدي وطنية من مدربين ومتدربين متخصصين في مجال المحركات والمركبات والسلامة والفحص، من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ووحداتها التدريبية.

يذكر أن نائب المدير الفني لرالي حائل نيسان الدولي 2019 حمود الجابري، قام بزيارة تفقدية لمقر الفحص الفني لرالي حائل نيسان الدولي 2019 في المعهد الصناعي الثانوي بحائل، وذلك صباح يوم (الاثنين) 17 – 4 – 1440هـ، الموافق 24 – 12 – 2018م، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات، مبدياً إعجابه بما رآه من تحضيرات، وقدم شكره لمنسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل على تفاعلهم وجهودهم المتميزة.