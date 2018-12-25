صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيين العميد سليمان بن عبدالله الزكري مديراً لمرور منطقة الرياض، قادما من إدارة مرور محافظة جدة، التي قادها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ونجح خلالها في تغيير الخطط المرورية بالطرقات وتخفيض نسب الحوادث بالمحافظة.وثمّن الزكري الثقة الغالية من قِبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، معبراً عن شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على توجيهاته ودعمه خلال عمله مديراً لمرور محافظة جدة، ولمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ولنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على ما حظي به من دعم في مرور جدة، مقدراً لمدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور الدعم والتوجيه سائلاً الله العلي القدير أن يكون على مستوى الثقة لخدمة هذه البلاد.وأكد العميد الزكري حرصه على بذل الجهود لخدمة جهاز المرور في منطقة الرياض في ظل توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ومتابعة مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور.يشار إلى أن العميد سليمان الزكري تدرج في العديد من المناصب القيادية في مرور المنطقة الشرقية ومرور منطقة الرياض إلى أن تم تعيينه مديراً لمرور محافظة جدة وحتى صدور قرار تعيينه مديراً لمرور منطقة الرياض.وصدر قرار آخر بتعيين العميد سلمان بن معيوض الجميعي مديرا لإدارة مرور محافظة جدة، وسبق أن عين الجميعي مديرا لمرور العاصمة المقدسة بعد أن شغل مدير شعبة الرخص بمرور جدة.