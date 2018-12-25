تنظم جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، الملتقى الأول للأمن الفكري (المواطنة الرقمية)، خلال الفترة من 15 - 16 جمادى الأولى القادم.



وأوضح مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الملتقى يأتي في سياق اهتمام الجامعة بمختلف القضايا والجوانب العلمية، وفي مقدمتها القضايا الوطنية ذات الأهمية، كموضوعات التنمية، والأمن الفكري، مشيرًا إلى أن الملتقى يشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين بالأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات، معربًا عن أمله في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة والنتائج المأمولة التي تصب في مصلحة الوطن. وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، أن الملتقى يأتي إدراكًا من الجامعة لأهمية الأمن الفكري، لافتًا إلى أنه يهدف إلى رفع مستوى الوعي الفكري لدى الشباب والشابات من خلال التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت من أهم ملامح العصر، مشيرًا إلى أن اللجان العاملة أكملت استعدادها لانعقاد الملتقى.

من جانبه أبان المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور يحيى بن عبدالله البكري، أن الملتقى يتضمن عدة محاور تشمل واقع وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن الفكري، وسُبُل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف بأن الملتقى يستضيف نخبة من المهتمين ويشهد جلسات ليومين للطلاب بالمدينة الجامعية، ويوم واحد للطالبات بمسرح كلية العلوم بمجمع كليات البنات بطريق الملك عبدالله، مشيرًا إلى أنه سيقام مسابقة للأوراق العلمية المتميزة، ومسابقة لأفضل مقطع يوتيوب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل مقطع سناب توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل موشن جرافيك توعوي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل سيناريو تمثيلي في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.