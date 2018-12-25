سعياً إلى توسيع نطاق برنامجها التدريبي «مهارات من Google» المخصّص لتنمية المهارات الرقمية والمتوفّر باللغة العربية، أعلنت شركة Google اليوم دخولها في شراكات إستراتيجية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مؤسّسة ستطلق برنامجاً مشتركاً مع Google لتقديم الشهادات في مجال التسويق الرقمي.وتأتي هذه المبادرة بهدف مساعدة الشباب في مصر على إيجاد فرص العمل أو تحسين حياتهم المهنية أو تأسيس أعمالهم الخاصة، حيث يوفّر هذا البرنامج منهاجاً شاملاً باللغة العربية حول المهارات الرقمية ويجمع بين برنامج «مهارات من Google» وبرنامج شهادات التسويق الرقمي الحالية من المؤسسة. وكجزء من المبادرة، ستجري المؤسسة دورات تدريب شخصية لأكثر من 10 آلاف طالب في الجامعات والمعاهد المهنية في مصر.وفي الإطار نفسه، كشفت Google.org، الذراع المانحة الخيرية لشركة Google، تقديم منحة مالية بقيمة 350 ألف دولار أمريكي إلى مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» لتعزيز الإمكانات المهنية لدى 1500 شاب عاطل عن العمل في مصر وتوفير فرص العمل للمشاركين في البرنامج. وستتعاون المؤسّسة أيضًا مع عدد من الجامعات في أنحاء البلاد لتقديم سلسلة من الدورات التدريبية الشخصية عن المهارات الرقمية والتدريب المهني.وستقدّم Google.org منحة مالية أخرى بقيمة 300 ألف دولار أمريكي إلى «مؤسسة الإمارات»، المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة أبوظبي والمعنية بتمكين الشباب في دولة الإمارات، بهدف تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية عن المهارات الرقمية والتطوير المهني لنحو 5 آلاف شاب عاطل عن العمل في المناطق الريفية والمجتمعات المحرومة ومساعدتهم في الحصول على الوظائف.وتستهدف هذه الشراكات أن تصل نسبة مشاركة الشابات إلى 50% على الأقل، وتسعى Google إلى عقد مزيد من الشراكات المحلية مع المؤسّسات الحكومية والجامعات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المنطقة لتوسيع نطاق برنامج «مهارات من Google».وبدورها، أطلقت منصة التعلّم الإلكتروني Udacity، بالتعاون مع Google، برنامج Digital Freelancer Nanodegree لمساعدة الطلاب على تعلّم المهارات اللازمة لإتقان العمل الحر على الإنترنت. ويمكن الوصول إلى هذا البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وهو يتضمّن دراسات حالة من برنامج «مهارات من Google» ومواد تدريبية معتمدة أخرى.