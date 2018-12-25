شهد منفذ الوديعة الحدودي مع الجمهورية اليمنية، عبور مساعدات غذائية وطبية تزن 66964 كيلوغراما، متوجهة إلى محافظات تعز ولحج والجوف.فقد عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الثلاثاء) مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محملة بأدوية طبية تزن 9 أطنان و930 كيلوغراماً تستهدف محافظة تعز.كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات غذائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على كميات من التمور تزن طنين و704 كيلوغرامات، ومواد طبية تزن 9 أطنان و930 كيلوغراماً، تستهدف محافظة لحج.وعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الاثنين) مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على مواد غذائية تزن 44 طناً و400 كيلوغرام؛ تستهدف محافظة الجوف.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.