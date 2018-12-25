«عكاظ» (جدة)أعلنت جامعة جدة موعد بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441/1440 بدءاً من يوم الأحد 14 جمادى الأولى 1440، من خلال بوابة القبول الإلكتروني www.uj.edu.sa، التي تتضمن المعلومات المتعلقة بأهداف كل برنامج وشروط القبول وآلية التقديم والتقويم الزمني لإجراءات القبول.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالله بن عقال المزروعي، أن البرامج المطروحة للقبول هذا العام تضم برامج أكاديمية وتنفيذية وأخرى مهنية، ومن ضمنها برامج نوعية ومميزة تتاح لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية، ومعتمدة من قبل كل من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والحاجات المستقبلية للمشاريع الوطنية الكبرى وكذلك مع أهداف ورؤية المملكة الطموحة 2030.
وأهاب المزروعي بجميع راغبي الالتحاق بهذه البرامج ضرورة الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني، وتحديد البرامج المناسبة لحاجاتهم، والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير قدراتهم المعرفية وزيادة مستواها العلمي بما يحقق الأهداف التنموية والوطنية.