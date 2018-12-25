زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم (الثلاثاء) مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وهو ضمن المشاريع التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين الفارين من جحيم المليشيات الحوثية الانقلابية.وزار الوفد المخيم الذي جرى فيه توفير المواد الإيوائية من خيام وبطانيات وبسط وخزانات المياه إلى جانب العيادات المتنقلة التي تضم خدمات طبية متكاملة.كما اهتم المركز بخدمات المياه والإصحاح البيئي للمخيم، التي اشتملت على 3.1500.00 لتر ماء صحي للشرب، و3.150.000 لتر ماء للاستخدام العام، و34 خزانا سعة 2000 لتر، و1000 وعاء بلاستيكي سعة 10 لترات، وحقائب النظافة الشخصية وبراميل النفايات وإنشاء أماكن للتخلص منها وأخرى لتصريف مياه الصرف الصحي، وتم بناء 100 دورة مياه للطوارئ.وأبدى الوفد الزائر إعجابه بالخدمات المقدمة في المخيم التي تغطي حاجات النازحين في بيئة اللجوء الصعبة.