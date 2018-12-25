استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالإنابة بجمهورية السودان المهندس الصادق فضل الله صباح الخير والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال مناقشة تعزيز آليات التنسيق بين الوزارتين في مجال صادرات المواشي الحية للمملكة، كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن الضوابط الجديدة لواردات المواشي الحية، وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين في مجال الثروة السمكية والتدريب والتأهيل، والموضوعات ذات الصلة بأعمال الوزارتين.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي المهندس عبدالعزيز الهويش.