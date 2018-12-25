أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اتفاقية شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية بجدة لتنفيذ وتنظيم الدورات التدريبية والبرامج والمبادرات والفعاليات وورش العمل في مجال الوعي المالي للطلبة الجامعة، وذلك صباح اليوم (الثلاثاء) بقاعة الاجتماعات بالعمادة.ومثل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بفرع جدة المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل.وتسعى الاتفاقية إلى نشر ثقافة العمل الحر والادخار وزيادة الوعي المالي لدى الطلبة من خلال العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات التي تعزز من مهاراتهم لمساعدتهم على الإدارة المالية السلمية والآمنة.ووفقًا للاتفاقية، سيتم تنظيم ورش عمل عن العمل الحر وتوليد الأفكار، وبناء الهوية الاحترافية والعلامة التجارية للمشاريع، كما سيتم تقديم الدورات التخصصية في التخطيط المالي والميزانية، ومهارات الادخار الشخصي، والاستثمار الذكي وتنمية المال، وادخارك بوابة استثمارك.وخلال التوقيع رحب عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني بمدير عام بنك التنمية الاجتماعية بفرع جدة، مؤكداً في الوقت عينه أهمية الاتفاقية التي ستتيح الفرصة للطلبة للاستفادة من دورات وورش عمل يقدمها نخبة من المختصين تمكينهم من الإدارة المالية السليمة ونشر ثقافة العمل الحر والادخار وزيادة الوعي واكتساب مجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على إدارة مصروفاتهم ومدخراتهم واستثماراتهم الشخصية، وهذا التوجه يصب في تطلعات الجامعة وأهدافها التوعوية والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.من جانبه، بين مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بفرع جدة المهندس رامي بن حمزة أبو الجدايل أن البنك يسعى ومن خلال الاتفاقية مع جامعة «المؤسس» إلى نشر ثقافة الادخار وتعزيز قيم العمل الحر بين أوساط الطلبة وتعزيز المبادئ المالية السليمة لديهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، مقدمًا شكره الجزيل للجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب على حرصها في دعم الطلبة وتقديم برامج وأنشطة مثرية ومفيدة لهم.