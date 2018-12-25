تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعرض توعوي وتعريفي ومشاركة ميدانية بعدد من الأعضاء في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، ويوظف المعرض التقنية البصرية التي تمثلت في شاشات عرض ومواد توعوية، كما يضم معرض الرئاسة العامة عدة أجنحة توعوية تسعى من خلالها الرئاسة إلى التوعية والتعريف بجهودها.

ويقوم المعرض على توزيع المواد التوعوية والتوجيهية وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى تقديم الهدايا والضيافة للزوار، ويستمر طيلة أيام المهرجان.

كما تساهم المشاركة الميدانية المتمثلة بعدد من الفرق الميدانية بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني والجهات المختصة للمساهمة في خروج هذه الفعالية بمظهر مناسب.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك في العديد من الفعاليات والمناسبات بمعارض توعوية توجيهية، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتأتي مشاركة الرئاسة العامة بمعرضها والمقام في الجنادرية بتوجيه من معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند.