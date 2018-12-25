واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لملاقاة الباطن في الجولة ال 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت إشراف مدربه البلغاري بيتيفا الذي ركز على رفع المعدل اللياقي للاعبين، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها اللاعبون في مباراة الباطن يوم بعد الخميس على ملعب حفر الباطن وطالب بيتيفا لاعبي فريق القادسية بمضاعفة الجهد في مباراة الباطن، وتقديم كل ما لديهم من أجل مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية والتي كان آخرها الفوز على التعاون بثلاثية، مؤكداً أن لاعبي القادسية مازال لديهم الشيء الكثير ليقدمه في منافسات الدوري وشهدت تدريبات فريق القادسية حضوراً مميزاً من قبل إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الصالح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى جماهير القادسية التي حرصت على التواجد خلال التدريبات لدعم اللاعبين قبل موقعة الباطن من جهته، قرر مجلس جمهور القادسية تسير حافلة لنقل الجماهير القدساوية الراغبة في حضور مباراة القادسية والباطن في حفر الباطن، وسوف يغادر مجلس الجمهور صباح يوم الخميس من أجل دعم الفريق القدساوي