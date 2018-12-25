قدم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خدمات متنوعة للمستفيدين سواء المرضى المنومين أو المراجعين أو حتى ذويهم، وذلك من خلال قسم خدمات المرضى التابع لإدارة شؤون المرضى، خلال العام المنصرم 1439هـ، استفاد منها (50.698) حالة.وأوضح رئيس قسم خدمات المرضى عبدالله بن حسين البقمي أن الخدمات التي يقدمها القسم تشمل إجازات المرضى، ومقابلة الفرق العلاجية، واستقبال المراجعين، وطباعة إثبات المراجعة للمرافق والمريض وإثبات الدخول والخروج، وطباعة تفاويض المرضى، وتنسيق الزيارات الرسمية والاستثنائية للمرضى والمريضات في أقسام الإدمان والنفسية، واستقبال الأمانات، والرد على الاستفسارات الهاتفية.وأكد البقمي على أن قسم خدمات المرضى هو حلقة الوصل بين المرضى المنومين وأسرهم من جهة وبين الأسر وأعضاء الفرق العلاجية من جهة أخرى وبما يصب في مصلحة المرضى والخدمة المقدمة لهم داخل المجمع.وبين أن أبرز الخدمات التي قدمها المجمع تمثلت في منح (338) مريضا ومريضة نفسيين من المنومين لديه إجازات للذهاب إلى منازلهم والالتقاء بأبنائهم وأسرهم بما يهدف إلى تعزيز دافعية العلاج لديهم وذلك بحسب ما يقرره أعضاء الفريق العلاجي، وكذلك تنفيذ زيارات الأسر لذويهم من المرضى المنومين في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان واستفاد منها (10746) مريضا ومريضة، منهم (10564) مريضا استفادوا خلال أوقات الزيارة الرسمية، و(182) مريضا ومريضة استفادوا من زيارات استثنائية نتيجة ظروف خاصة وتتم بعد موافقة المريض وبالتنسيق مع الفريق العلاجي المشرف على الحالة، مشددا على أن الزيارة لا تتم إلا من أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط وهم الوالدين والأبناء والأخوة والأخوات والزوجة.وقامت إدارة المجمع بتكريم موظفي القسم تقديرا منها لجهودهم التي بذلوها، وذلك بحضور مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات الطبية الدكتور حسن الشهري ومدير إدارة شؤون المرضى الإخصائي خالد المالكي، حيث تم تسليمهم دروعا تقديرية بهذه المناسبة