رفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ترسية إنشاء محطتي تحلية المياه المالحة في كل من الخبر والجبيل بتكلفة أربعة مليارات ريال، لترتفع بذلك كميات إنتاج المياه بنسبة 177% عن الإنتاج الحالي في الخبر والجبيل، إضافة إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 80% وتحسين كفاءة الأصول وزيادة كميات إمداد المياه المحلاة لمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وبيّن المهندس الفضلي أن المشروعين يأتيان وفقاً لإستراتيجية الوزارة في مجال المياه وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج الارتقاء بجودة مياه الشرب بالمنطقة.وأوضح الفضلي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن «المشروع الأول يقع في الجبيل، وسيعمل بتقنية التناضح العكسي، كما سيسهم في زيادة الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 138 ألف متر مكعب يومياً إلى 400 ألف متر مكعب يوميا بحول الله، كما سيحقق خفضاً للتكاليف التشغيلية بنسبة 55%».وأضاف: «المشروع الثاني سيكون في الخبر، ويعمل بتقنية التناضح العكسي، وسيزيد الإنتاج من 223 متراً مكعباً من المياه حالياً إلى 600 ألف متر مكعب يومياً، كما سيقلل تكاليف التشغيل لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 60%».وسأل الوزير الفضلي، الله تعالى «أن يعيننا على إتمام هذه المشاريع في الوقت المحدد، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على دعمهم الممتد لمشاريع التنمية في وطن الخير والنماء».من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن إنشاء محطة تحلية الجبيل بالتناضح العكسي -المرحلة الثانية- سيُسهم في زيادة الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 138 ألف متر مكعب حالياً إلى 400 ألف متر مكعب، إضافةً إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 55%.وأفاد بأن مشروع إنشاء محطة تحلية الخبر بالتناضح العكسي سيزيد الإنتاج اليومي من المياه المحلاة من 223 ألف متر مكعب حالياً إلى 600 ألف متر مكعب، إضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 60%، مشيراً إلى أن فترة تنفيذ كامل المشروعين 24 شهراً لكل مشروع، تبدأ من تاريخ تسلم الموقع على أن يتم اكتمالهما وتسليمهما وتشغيلهما بشكل تدريجي خلال مدة العقد.