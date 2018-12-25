صور سيارة إطفاء تباشر موقع الحادثة

صور سيارات إسعاف وعناصر أمن في موقع التفجير

صور انتشار أمني كثيف في محيط وزارة الخارجية الليبية

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 10 آخرون في هجوم «إرهابي» نفذه «ثلاثة أو أربعة» مسلحين أحدهم انتحاري على مقر وزارة الخارجية الليبية صباح اليوم (الثلاثاء) في طرابلس، حسبما ذكر مصدر أمني ووزارة الصحة الليبية.وقالت وزارة الصحة الليبية إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح 10 آخرين.وفي بيان، تحدثت وزارة الخارجية الليبية عن «هجوم انتحاري» نفذته «عناصر إرهابية»، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي «تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم ما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي».وذكرت مصادر أمنية أن أحد القتلى الثلاثة دبلوماسي يتولى إدارة في وزارة الخارجية. ولم تعرف هويتا القتيلين الآخرين.واتهم طارق الدواس المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تنظيم داعش بتنفيذ الهجوم. وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات داعش.وصرح الدواس لوكالة فرانس برس بأن «سيارة مفخخة» انفجرت أولا بالقرب من المبنى ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع.وأضاف أن انتحاريا دخل بعد ذلك إلى المبنى حيث قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث الذي لم يكن مسلحا و«كان لديه سترة واقية للرصاص فقط».وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكاتب وزارة الخارجية التي دمرتها النيران بينما وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.وكان شهود عيان ووسائل الإعلام وبينها القناة التلفزيونية الرسمية لحكومة الوفاق الوطني، تحدثوا عن دوي انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار صباح اليوم في حرم وزارة الخارجية في العاصمة الليبية.وقالت القناة الرسمية نقلاً عن مصادر لم تسمها في وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، إن الهجوم نفذه عدد من «الإرهابيين».وذكر شهود أنهم رأوا أعمدة من الدخان فوق المبنى.